В сети обнаружили лучшее имя полицейского в истории

Зрители британского канала ITV News West Country нашли полицейского, который достоин награды за свое имя. В одном из эфиров появился страж порядка Роб Бэнкс (Rob Banks), он высказывался по теме сокращения бюджета на полицию. Имя полицейского насмешило зрителей, поскольку rob banks в переводе с английского означает «грабить банки».

«Это лучшее имя полицейского 2019 года» — иронизировали одни. Другие настаивали на том, что это лучшее имя для полицейского за всю историю.

Пользователи Twitter шутили, что любой человек с именем Роб Бэнкс должен автоматически оканчивать полицейскую академию. Часть микроблогеров предположили, что выбор профессии Бэнкса определили постоянные расспросы о том, кем он хочет стать: «Что ты собираешься делать, когда бросишь школу, грабить банки?»

Ажиотаж вокруг полицейского привлек внимание его коллег из других стран и континентов. «Никакая полицейская служба не может конкурировать с этим, поэтому мы даже не будем пытаться, — написали в Twitter представители полиции австралийского штата Квинсленд. — Пожелаем доброго дня Робу Бэнксу!»

Ранее в декабре активное обсуждение на Reddit спровоцировала пользовательница по имени Джон. Она заявила, что устала от «мужского» имени, которое при рождении дали ей родители. Девушку назвали в честь ее деда.

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