Закованного полицейскими россиянина освободили с помощью болгарки

78.ru

В Санкт-Петербурге полицейским, доставившим в отдел молодого хулигана, пришлось звонить спасателям, так как они не смогли самостоятельно снять надетые на задержанного наручники. Издание 78.ru опубликовало снятое очевидцем видео, на котором сотрудник МЧС распиливает оковы с помощью болгарки.

На записи видно, что операцию проводили на улице, остужая «браслеты» с помощью снега. Пила находилась на расстоянии нескольких сантиметров от оголенной руки задержанного мужчины.

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