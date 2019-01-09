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Артистов российского шапито заковали в наручники во время представления

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В Уфе судебные приставы прервали представление передвижного цирка и на глазах у зрителей вывели артистов в наручниках. Об этом в среду, 9 января, сообщил РИА Новости представитель башкирского управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

4 января в шатер цирка-шапито «Триумф» пришли сотрудники УФССП, выполняя судебное решение о закрытии шоу за нарушение правил пожарной безопасности.

«Действительно, во время представления в помещение цирка вошли вооруженные судебные приставы, при зрителях заковали выступающих артистов в наручники, объяснили им причину задержания и вывели из зала», — отметил представитель ведомства.

19 декабря 2018 года Октябрьским районным судом было принято решение о временном приостановлении работы цирка, но руководство «Триумфа» его проигнорировало и во время новогодних каникул продолжало собирать горожан на шоу.

На следующий день после инцидента в шапито планировалось представление, но судебные приставы оцепили шатер и не пустили в зал зрителей и артистов.

«Поводом для временного закрытия цирка стали многочисленные нарушения пожарной безопасности в шатре. В помещении есть только один выход, который служит путем эвакуации как для зрителей, так и для цирковых зверей. Если начнется пожар, трагедии в таких условиях не избежать. Также нет системы пожарной сигнализации, пол покрыт легковоспламеняющимся материалом. В соответствии с постановлением суда запрет будет действовать до вынесения окончательного решения по делу в отношении цирка, до этого времени судебные приставы будут проводить проверки соблюдения наложенного запрета», — пояснили в управлении судебных приставов.

Видео с прерванным представлением цирка опубликовало региональное издание UfaTime.ru.

На кадрах видно, как судебные приставы отключили звук, освещение и призвали публику покинуть помещение под возмущенные крики артистов. Как отмечает издание, зрители разделились на два лагеря: одни осуждают приставов за испорченное настроение, другие ругают директора, который подверг детей опасности.

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