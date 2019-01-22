Найден эффективный способ улучшить работу мозга

Исследователи из Кембриджского университета (Великобритания) разработали мобильное приложение Decoder, которое тренирует способность к концентрации, тем самым позволяя бороться с синдромом дефицита внимания. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Одной из причин распространенности нарушения концентрации, по мнению ученых, является то, что люди вынуждены быстро реагировать на сообщения в мобильных приложениях и социальных сетях. Кроме того, молодые люди, включая студентов, часто занимаются несколькими делами одновременно, что отрицательно сказывается на удержании внимания. Это усугубляется стрессами, плохим сном и перелетами из одного часового пояса в другой.

В эксперименте приняли участие 75 добровольцев, которых разделили на три группы. Одна группа в течение восьми часовых сессий (в течение месяца) играла в разработанный учеными Decoder, который требовал от игроков постоянного внимания. Вторая группа играла в другое мобильное приложение в течение такого же периода времени, а третья не играла ни во что.

На втором этапе исследования игроки приняли участие в тесте, в ходе которого они пытались распознать определенные комбинации цифр (например, 2-4-6, 3-5-7 или 2-6-8). В центре экрана возникало белое окошко, в котором в случайном порядке появлялись цифры от 2 до 9, при этом за минуту приложение показывало сто цифр. Участники должны были нажимать на кнопку каждый раз, когда они замечали искомую последовательность. Продолжительность теста составляла пять минут.

Оказалось, что те, кто играл в Decoder, лучше справились с заданием, чем участники из двух других групп. Разница была значительной и сравнима с эффектом от приема химических стимуляторов центральной нервной системы, включая никотин. Кроме того, добровольцы из первой группы лучше справлялись с тестированием Trail Making Test, заключающийся в быстром проведении линии через 25 точек согласно их порядковому номеру или букве.

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