Германия и Франция договорились защищаться без НАТО

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон подписали новый договор о сотрудничестве и интеграции двух стран. Об этом сообщает Associated Press.

Во время церемонии Меркель предупредила о росте национализма в Европе. «Популизм и национализм усиливаются во всех наших странах», — обратилась она к собравшимся официальным лицам со всей Европы. По ее словам, международное сотрудничество переживает непростой период, и именно поэтому необходимо было подписать соглашение, декларирующее ответственность Франции и Германии, в том числе в рамках ЕС.

Ее поддержал и Макрон. Он отметил «нарастающее недовольство» в европейское общество и указал на давление извне.

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Как передает РИА Новости, канцлер также отметила, что страны будут оказывать друг другу поддержку, в том числе военную, в случае вооруженного нападения.

Меркель добавила, что Германия и Франция будут развивать военное сотрудничество. «Мы обязуемся развивать общую военную культуру, общую индустрию обороны, общую линию по экспорту вооружения. Таким образом мы хотим внести вклад в образование европейской армии», — заявила она.

Документ подписали в западногерманском городе Ахен ровно через 56 лет после Елисейского договора 1963 года, который способствовал налаживанию отношений между Францией и Германией после Второй мировой войны. Новое соглашение направлено на расширение трансграничного сотрудничества и улучшение координации между странами в решении международных проблем, в том числе в вопросах изменения климата и борьбы с терроризмом.

Германия и Франция входят в состав НАТО. В пятой статье Североатлантического договора говорится о необходимости коллективной обороны стран-членов альянса: вооруженное нападение на одну страну рассматривается как атака на весь блок.

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