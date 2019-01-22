ЦБ спасет от краха еще один банк

Банк России вводит временную администрацию в Московский индустриальный банк (МИнБанк). Выполнять ее функции будет УК Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), говорится в сообщении регулятора.

Указывается, что ЦБ будет участвовать в его деятельности в качестве инвестора, чтобы предупредить банкротство финансовой организации. На начало 2019 года МИнБанк занимал 33 место по размеру активов среди российских кредитных организаций.

В качестве причины санации называется неспособность банка преодолеть собственные финансовые трудности. «Проблемы банка были вызваны главным образом его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью», — говорится в сообщении.

Регулятор не будет вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, банк продолжит работу в штатном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.

Ранее ЦБ провел серию стресс-тестов, в результате которых выявил проблемы у 117 банков. Сообщалось, что они рискуют столкнуться с дырами в капитале, если цены на нефть резко пойдут вниз.

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