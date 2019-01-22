Обманутый рабочий заехал на экскаваторе в построенный им отель и разрушил его

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В английском городе Ливерпуль рабочий на экскаваторе разрушил почти достроенный отель из-за невыплаченной зарплаты. На видео инцидента обратил внимание информационный портал Sky News.

На ролике, снятом 20 января, водитель заезжает по лестнице в гостиницу и рушит ковшом стеклянную дверь и панели над ней. Затем он направляется внутрь и продолжает погром: валит мебель и срывает плитку с потолка. За кадром слышны ругательства и мужская реплика: «Вот что случается, когда людям не платят зарплату».

По словам очевидцев, у водителя не получилось с первого раза въехать в отель по лестнице, но он не сдался и сумел сделать это со второго раза. Как только к отелю подъехала полиция, мужчина вылез из машины и сбежал. Его объявили в розыск.

«Мы должны были сдать объект сегодня, все было готово, мы положили последнюю плитку и убедились, что все идеально. А затем какой-то идиот на маленьком экскаваторе решил проехать через центр здания. Там стояла толпа рабочих, все были в шоке», — рассказал рабочий Сэмюэл Уайт (Samuel White). По его словам, погром длился 20-30 минут.

Уайт подтвердил, что водитель экскаватора разозлился из-за того, что ему недоплатили 600 фунтов стерлингов (51,4 тысячи рублей).

В результате инцидента почти никто не пострадал, лишь у одного рабочего началось раздражение глаз из-за выхлопов дизельного топлива.

Представители сети отелей отказались комментировать произошедшее.

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