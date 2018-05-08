Банкрот поджег все свои вещи и дождался полицию с чашкой чая в руке

Обанкротившийся англичанин поджег фургон налоговиков, вывозящий все его пожитки, и дождался полицию с чашкой чая в руке. Об этом рассказал информационный портал LADBible.

Джон Картрайт (John Cartwright) из города Труро на юге Великобритании встретил налоговых приставов с канистрой бензина. Когда они начали грузить его имущество в микроавтобус, 65-летний англичанин облил его топливом и поджег со словами: «Если я не могу обладать этими вещами, то никто не может». Полицейских Картрайт дожидался, стоя у горящего фургона и попивая чай из кружки.

Мужчину арестовали и предъявили ему обвинения в поджоге. Адвокат британца Крис Николл (Chris Nicholl) заявил, что будет бороться за условный срок для своего подзащитного, однако судья отметил, что считает преступление слишком серьезным для столь мягкой меры наказания. «Ему грозит долгосрочное тюремное заключение», — добавил он.

Приставы оценили сгоревший автобус в 35 тысяч фунтов (около трех миллионов рублей) и собираются требовать компенсацию у Картрайта. Сообщается, что четыре сотрудника, забиравшие его имущество, были «в таком шоке от случившегося, что им предоставили выходной».

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