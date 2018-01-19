Американец вспомнил об обиде десятилетней давности и поджег дом

Житель США разозлился и поджег дом родителей после воспоминания об обидной шутке десятилетней давности. Об этом сообщил местный телеканал KIMA.

Инцидент произошел в городе Якима, штат Вашингтон. 29-летний Джоель Круз (Joel Cruz), по сведениям полиции, находился в доме родителей один. Мужчина вспомнил, как десять лет назад брат испустил газы ему в лицо, и счел это поводом для того, чтобы сжечь строение.

Как утверждают полицейские, Круз поставил кастрюлю с растительным маслом на плиту, выставил максимальную температуру и выбежал из здания. Поджигатель рассказал служителям порядка, что на преступление его подвигли голоса в голове, после этого его отправили на проверку психического здоровья.

Представитель полиции добавил, что Круза хотели отправить в государственную больницу, но те отказывались его принять, так как он представляет угрозу для себя и окружающих.

9 января сообщалось об американце, который сжег дом из-за страха перед пауком-волком. Мужчина поджег членистоногое газовой зажигалкой, но горящий паук начал метаться по комнате, распространяя пламя. Никто из жильцов дома не пострадал, однако после пожара здание уже не подлежит восстановлению.

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