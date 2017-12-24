Житель Пензенской области захотел посмотреть на огонь и поджег чужую квартиру

Житель города Кузнецка Пензенской области поджег чужую квартиру в барачном доме на четыре семьи. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает «Пенза-взгляд».

Пожарных вызвали соседи. В одной из квартир находились пожилые люди, они успели покинуть помещение. В результате пожара сгорели кровля дома и сама квартира, пострадало имущество.

Как позже установили в полиции, в подожженной квартире никого не было: ее владельцы живут за пределами области, поэтому они не следили за состоянием жилья.

Двери и стекла в квартире отсутствовали, что позволило 20-летнему молодому человеку спокойно пробраться внутрь. Отмечается, что он гулял по улице, увидел заброшенную квартиру, зашел в нее и подпалил старые тряпки, чтобы посмотреть, как они горят. Затем парень ушел, не потушив огонь. Свою вину в полиции он отрицать не стал.

Ущерб оценивается более чем в 200 тысяч рублей. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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