Эротический рисунок Тупака ушел с молотка за 21 тысячу долларов

Эротический рисунок американского хип-хоп-исполнителя Тупака Шакура продали на аукционе за 21 тысячу долларов. Об этом во вторник, 22 января, сообщает портал TMZ.

Материалы по теме Назван убийца Тупака Имя преступника объявили спустя 22 года после смерти рэпера

На картинке изображен рэпер, занимающийся сексом со своей бывшей возлюбленной Дезире Смит. Отмечается, что Тупак нарисовал ее во время своего пребывания в тюрьме. Кроме того, с молотка ушли вручную украшенный конверт и письмо, которые исполнитель отправил своей девушке в 1995 году.

По данным сайта, на участие в аукционе было подано десять заявок. Обладателем рисунка стал 60-летний мужчина, имя которого не раскрывается.

Тупак Шакур был убит в 1996 году во время конфликта, развернувшегося между хип-хоп-исполнителями Восточного и Западного побережий США. В июле 2018 года стало известно, что его застрелил племянник бывшего гангстера Дуэйна Кита Дэвиса — Орландо Андерсон.

Двумя месяцами позднее сын рэп-продюсера Шуга Найта, Шуг Найт-младший, опубликовал доказательства того, что Тупак может быть жив. Он написал в соцсетях, что исполнитель избежал смерти, а также выложил фотографию «постаревшего» Тупака.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!