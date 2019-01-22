Стюардессы отнеслись к чернокожей рэперше «как к животному» и прослыли уродинами

Чернокожая американская рэперша Азилия Бэнкс пожаловалась на то, что ее выгнали из самолета ирландской авиакомпании Aer Lingus, следовавшего из Лондона в Дублин. Об этом сообщает BBC News.

В видеообращении к поклонникам девушка рассказала, что стюардессы поступили с ней «как с животным». По словам исполнительницы, она пыталась найти свой паспорт в сумке, а бортпроводницы задавали ей странные вопросы и пристально смотрели на нее.

«Я попросила их не пялиться на меня, и они сказали, чтобы я убиралась из самолета», — поделилась девушка и добавила, что она назвала стюардесс уродинами, а после этого авиакомпания внесла ее имя в черный список.

Представитель Aer Lingus подтвердил, что девушку выгнали из самолета. «У нашей авиакомпании строгая политика в отношении неподобающего поведения пассажиров. Безопасность наших клиентов и членов экипажа первостепенна», — говорится в официальном заявлении компании.

В мае 2018 года стюардессы авиакомпании Air Canada не пустили чернокожую женщину на борт самолета из-за сыпи на ее лице. За несколько дней до перелета врач диагностировал у Жанны Леман опоясывающий лишай и подтвердил, что это не заразно. Тем не менее бортпроводники не захотели пропустить пассажирку на рейс, посчитав болезнь опасной для здоровья других пассажиров.

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