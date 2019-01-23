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Мусульмане увидели слово «аллах» на туалетной бумаге и обиделись

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В Великобритании разгорелся скандал из-за туалетной бумаги с тисненым узором, который напоминает арабское написание слова «аллах». Об этом сообщает издание Metro.

Жалобы начались после появления на YouTube видео, автор которого разглядел слово «аллах» на туалетной бумаге с алоэ вера, продающейся в розничной сети Marks & Spencer. «Так что, братья и сестры, избегайте покупать эту бумагу или попробуйте бойкотировать Marks & Spencer», — призвал он.

Ролик разошелся по соцсетям, где его обсуждали возмущенные мусульмане. Под петицией о прекращении продажи оскорбительной туалетной бумаги подписались более 2,2 тысячи пользователей. «Эту компанию надо бойкотировать в любом случае за поддержку израильских террористов», — пишет ее создатель.

Компания Marks & Spencer заявила в Twitter, что связалась с производителем туалетной бумаги и уточнила значение узора. Он оказался стилизованным изображением листьев алоэ вера. Розничная сеть заметила, что торговала такой туалетной бумагой больше пяти лет.

Арабское написание слова «аллах» напоминает букву «ш» с четырьмя вертикальными чертами. Региональные СМИ регулярно пишут о слове «аллах», замеченном на куриных яйцах, фруктах, ягнятах, камнях и даже младенцах. В 2008 году сообщалось, что жители Таджикистана разглядели его на небе.

В 2018 году шведские мусульмане обнаружили слово «аллах» на носках H&M с изображением человечка Lego с отбойным молотком. Чтобы увидеть его, нужно было перевернуть рисунок вверх ногами.

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