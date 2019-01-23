Жена убитого мэра Гданьска обвинила в его гибели местный телеканал

Жена убитого мэра Гданьска Магдалена Адамович считает, что в гибели ее мужа виновна польская телекомпания TVP, неоднократно освещавшая его деятельность в негативном ключе. Об этом она заявила в интервью изданию Onet.pl.

«Ответственность лежит на TVP. Я так считаю. Язык ненависти, способ подачи повлияли на убийцу, который выбрал Павла своей жертвой. Моего мужа убили слова», — заявила Адамович. Она также сказала, что сотрудники телеканала недостойны называться журналистами.

Как сообщает издание, ранее компания TVP заявила, что будет судиться со всеми, кто будет возлагать на нее ответственность за убийство. Жена убитого мэра подчеркнула, что готова судиться с телевизионщиками.

Мэр Гданьска Павел Адамович умер 14 января после нападения. Он провел почти сутки на операционном столе после того, как получил ножевые ранения в область сердца во время благотворительного концерта. Состояние мэра было крайне тяжелым, ему перелили 20 литров крови.

Злоумышленник ворвался на сцену и ударил Адамовича ножом несколько раз. Во время нападения мужчина кричал, что он отсидел тюремный срок по ложному обвинению, а в заключении «подвергался пыткам». Позднее выяснилось, что преступник — 27-летний местный житель Стефан В., ранее привлекавшийся к ответственности за ограбления четырех банков.

Адамович был мэром Гданьска с 1998 года. На очередных выборах в 2018-м он выдвигался от собственной ассоциации «Все для Гданьска» и победил во втором туре.

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