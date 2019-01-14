Раненному в сердце мэру Гданьска перелили 20 литров крови

Врачи прооперировали мэра польского города Гданьск Павла Адамовича, который получил ножевые ранение во время благотворительного концерта. Об этом сообщает РИА Новости.

Хирург рассказал, что состояние пациента после пятичасовой операции «очень, очень тяжелое» — у него серьезная травма сердца, диафрагмы и органов брюшной полости. Пока Адамович находился на операционном столе, ему перелили 41 порцию донорской крови.

13 января преступник несколько раз ударил Адамовича ножом в область сердца. Во время нападения мужчина кричал, что он отсидел тюремный срок по ложному обвинению, во время которого «подвергался пыткам». Позднее выяснилось, что им оказался 27-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за ограбления четырех банков.

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