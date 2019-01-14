Президент Польши рассказал о состоянии раненного ножом мэра Гданьска

Президент Польши Анджей Дуда поделился новостями о мэре Гданьска Павле Адамовиче, раненном ножом во время благотворительного концерта. В своем Twitter он написал, что врачи сумели стабилизировать состояние пациента.

Дуда пояснил, что медики восстановили работу сердца Адамовича, получившего несколько ударов в грудь. «Надежда есть, но состояние очень тяжелое. Прошу поддержите го доброй мыслью или молитвой. Это все, что мы можем сделать», — написал он.

В свою очередь, агентство РИА Новости выяснило, что градоначальник до сих пор находится на операционном столе.

13 января преступник ударил Адамовича в область сердца. Во время нападения Мужчина кричал, что он отсидел тюремный срок по ложному обвинению. Позднее выяснилось, что им оказался 27-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за преступления против жизни и здоровья.

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