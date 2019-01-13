Мэра польского Гданьска ранили ножом во время благотворительной акции

Мэр польского города Гданьска Павел Адамович получил ножевое ранение во время благотворительного концерта. Об этом сообщает ONet.

Градоначальник доставлен в больницу в тяжелом состоянии. До этого ему проводились реанимационные действия.

Инцидент произошел во время концерта «Большой оркестр праздничной помощи», посвященного сбору денег медицинским учреждениям. Преступник взобрался на сцену и напал на свою жертву. Завязалась борьба, в ходе которой мэр получил ранение.

Преступник задержан, мотивы его поступка пока неизвестны.

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