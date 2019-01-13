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Нападение на мэра польского Гданьска попало на видео

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Нападение на мэра польского Гданьска Павла Адамовича попало на видео. Кадры с моментом инцидента разместил пользователь видеохостинга YouTube Grzegorz Czeczot.

По информации свидетелей, преступник перед нападением кричал о том, что его зовут Стефан, он незаконно отсидел в тюрьме.

Ранее 13 января сообщалось, что мэра Гданьска ударили ножом в область сердца во время благотворительного концерта. Врачи заявили, что оценивают состояние Адамовича как серьезное, и отказались давать дополнительную информацию до утра.

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Предыстория: Мэра польского Гданьска ранили ножом во время благотворительной акции
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