Выяснено число депортированных из Израиля российских туристов

Объявлено число депортированных из Израиля в 2018 году российских туристов и туристов из стран СНГ. Об этом сообщает NEWSru.co.il.

По данным начальника службы Управления регистрации населения и миграции израильского аэропорта имени Бен-Гуриона Амнона Шмуэли, 4,3 тысячи из 326 тысяч российских туристов были депортированы сразу по прибытии в аэропорт, 539 человек, пересекших границу страны, удалось задержать и депортировать позже; 2,7 тысячи россиян попросили политического убежища, 904 гражданина России потребовали разрешения остаться в Израиле на основании того, что они вступили в брак с израильтянами.

Нелегально в Израиль в 2018 году проникло около двух тысяч граждан России.

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Из 158 тысяч украинских туристов сразу по прибытии депортировано 7,7 тысячи человек, 4,7 тысячи задержано и депортировано позже. Из Белоруссии в 2018 году прибыло 35 тысяч туристов, 548 депортированы на границе, 234 человека проникли в Израиль нелегально. 376 человек (в четыре раза больше, чем в 2017 году) попросили политического убежища. Из чуть более чем 9 тысяч молдавских туристов 1423 депортированы сразу по прилете, 288 задержаны и отправлены на родину позже.

Туристов, по какой-либо причине вызвавших подозрение сотрудников паспортного контроля, препровождают в отдельное помещение для допроса и осмотра одежды и личных вещей. Сотрудник погранслужбы может попросить у туриста смартфон, чтобы просмотреть историю звонков, переписку в мессенджерах и аккаунты в социальных сетях. Отказ предоставить доступ к телефону с большой вероятностью влечет решение о депортации. Оно в любом случае принимается пограничником по итогам беседы по собственному усмотрению.

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