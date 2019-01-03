В Израиле запретили ходить к проституткам

Израильский парламент (Кнессет) утвердил во втором и третьем чтении законопроект о запрете приобретения секс-услуг. Об этом сообщает NEWSru.co.il.

Кроме запрещения пользования услугами проституток («секс-работников и секс-работниц»), законопроект предусматривает наказание за пребывание граждан страны и туристов в месте, где оказываются указанные услуги (притоны, публичные дома). При этом никаких санкций на самих секс-работников закон не налагает.

За нарушение закона предусмотрен штраф. Его размер составляет две тысячи шекелей (около 37 тысяч рублей) за первое нарушение и четыре тысячи шекелей (около 74 тысяч рублей) за повторное нарушение. В особых случаях, оговоренных в законе, правонарушение может быть признано уголовным преступлением: тогда максимальный размер штрафа составит более 75 тысяч шекелей (около 1,4 миллиона рублей).

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Согласно законопроекту, сотрудники полиции вправе выписывать штрафы всем присутствующим на месте правонарушения: выяснения обстоятельств присутствия граждан в месте оказания секс-услуг и степени их вины от правоохранителей не требуется.

Инициатором рассмотрения законопроекта стала министр юстиции государства Израиль Айелет Шакед.

В декабре 2018 года сообщалось, что Комитет по правовым вопросам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) предложил отказаться от перевоспитания проституток и их клиентов. По установленным Государственным советом в 1990-е годы правилам, секс-работницам и их клиентам грозит заключение под стражу от полугода до двух лет, во время которого им предписывается обязательное прохождение курса по этике и основам права, а также общественные работы и медицинское обследование.

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