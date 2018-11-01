Проституток Амстердама захотели переселить

Власти Амстердама предложили переместить проституток из «квартала красных фонарей» в другие районы, чтобы туристы не мешали им работать. Об этом сообщает нидерландское издание Dutch News.
«В качестве альтернативы "району красных фонарей" можно открыть бордель в виде отеля: с номерами, оснащенными сейфом для денег и камерами безопасности», — предложила член совета политической партии Нидерландов GroenLinks Фемке Роусма (Femke Roosma).
«Это позволит проституткам работать вдали от снующих под окнами туристов с фотокамерами. "Район красных фонарей" перестал быть идеальным местом для секс-индустрии», — поддержал идею советник лево-либеральной политической партии D66 Александр Хаммелбург (Alexander Hammelburg).
Эксперты также отметили, что проституткам необходимо переселиться на новые территории, так как многие клиенты предпочитают заказывать проституток через интернет или в отеле, вместо посещения «района красных фонарей» Де Валлен. Следовательно, многие окна публичных домов пустуют в течение дня.
В феврале муниципалитет Амстердама выпустил постановление, ужесточающее условия посещения «квартала красных фонарей» для экскурсионных групп. С апреля 2018 года группам из более чем пяти человек придется получать в мэрии специальное разрешение на визит к работницам секс-индустрии.