Проституток Амстердама захотели переселить

Власти Амстердама предложили переместить проституток из «квартала красных фонарей» в другие районы, чтобы туристы не мешали им работать. Об этом сообщает нидерландское издание Dutch News.

«В качестве альтернативы "району красных фонарей" можно открыть бордель в виде отеля: с номерами, оснащенными сейфом для денег и камерами безопасности», — предложила член совета политической партии Нидерландов GroenLinks Фемке Роусма (Femke Roosma).

«Это позволит проституткам работать вдали от снующих под окнами туристов с фотокамерами. "Район красных фонарей" перестал быть идеальным местом для секс-индустрии», — поддержал идею советник лево-либеральной политической партии D66 Александр Хаммелбург (Alexander Hammelburg).

Эксперты также отметили, что проституткам необходимо переселиться на новые территории, так как многие клиенты предпочитают заказывать проституток через интернет или в отеле, вместо посещения «района красных фонарей» Де Валлен. Следовательно, многие окна публичных домов пустуют в течение дня.

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В феврале муниципалитет Амстердама выпустил постановление, ужесточающее условия посещения «квартала красных фонарей» для экскурсионных групп. С апреля 2018 года группам из более чем пяти человек придется получать в мэрии специальное разрешение на визит к работницам секс-индустрии.

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