Туристов приучат к туалету

В Амстердаме запустили новую кампанию Enjoy and Respect («Наслаждайся и уважай»), целью которой будет воспитать самых проблемных туристов. Об этом сообщает официальный сайт города Амстердам.

Так, например, если кто-то сходит в туалет в канал или выбросит мусор в неположенном месте, ему придется заплатить штраф в размере 140 евро (десять тысяч рублей), а пьянство в общественных местах обойдется нарушителям в 95 евро (семь тысяч рублей).

Материалы по теме «Они блюют на наши клумбы» Туристы приносят деньги, но делают жизнь местных невыносимой

Эти ограничения нацелены в первую очередь на самую проблемную категорию туристов: мужчин из Нидерландов и Великобритании в возрасте от 18 до 34 лет, которые приезжают в Амстердам на выходных, чтобы «оторваться по полной». «Данная кампания ничего не запрещает, она просто призывает людей вести себя уважительно по подношению к городу», — прокомментировал директор по маркетингу города Амстердам Франс ван дер Аверт.

Кампания будет включать в себя онлайн-рекламу, объявления в аэропортах и оповещения, отправляемые туристам на телефон, когда они заходят в район красных фонарей, с помощью GPS.

В мае в Амстердаме пьяный англичанин захотел справить нужду в канал, но не удержался на весу, упал в воду и захлебнулся. По словам очевидцев, один из прохожих попытался помочь мужчине, но не смог вытащить его на берег. На место происшествия прибыла аварийная служба, пожарные и две машины скорой помощи. Команда дайверов вытащила мужчину из воды, но медикам не удалось его спасти.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!