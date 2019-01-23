Арестован отец ребенка изнасилованной пациентки с повреждением мозга

В американском городе Финикс, штат Аризона, арестован медбрат, ухаживавший за пациенткой с повреждением мозга, которая родила ребенка. Об этом сообщает ABC 15 Arizona.

Анализ ДНК показал, что отцом ребенка был 36-летний Натан Сазерленд (Nathan Sutherland). Он с 2011 года работал в медицинском центре Hacienda Healthcare, где содержалась женщина. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения в сексуальном нападении и насилии над инвалидами, престарелыми или больными.

Два врача Hacienda Healthcare отстранены от работы в медицинском центре, один из них уволился. 7 января в отставку ушел исполнительный директор компании Билл Тиммонс (Bill Timmons).

Пациентка медицинского центра Hacienda Healthcare родила 29 декабря. Сотрудники учреждения утверждают, что не знали о беременности, пока не начались роды. Поскольку женщина не способна говорить и ходить, ребенок мог быть зачат лишь в результате изнасилования.

29-летняя пациентка нуждалась в постоянном уходе из-за повреждения мозга после эпилептического припадка в три года, уточняет Associated Press. Она может двигать конечностями, головой и шеей, реагирует на звуки и узнает знакомых людей. Первоначально утверждалось, что женщина более 10 лет была в коме или в вегетативном состоянии и не приходила в сознание.

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