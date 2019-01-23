Путин заглянул в виртуальную реальность

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Московский государственный университет примерил шлем виртуальной реальности. Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В шлеме главе государства был продемонстрирован музей антропологии МГУ.

В самом музее президенту также показали покров на раку Зосимы Соловецкого, обнаруженный в 2017 году, передает РИА Новости. Путину рассказали о планах передать находку в Соловецкий монастырь, он это одобрил.

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