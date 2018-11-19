Путин сорвал овации в Стамбуле

Президент России Владимир Путин напомнил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, кто придумал название для проекта «Турецкий поток» и сорвал овации. Об этом в понедельник, 19 ноября, пишет в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На торжественной церемонии в Стамбуле Путин и Эрдоган отдали команду установить последнюю секцию морской части газопровода «Турецкий поток».

На мероприятии глава российского государства выразил признательность президенту Турции за проявленную политическую волю и мужество при реализации проекта. Путин подчеркнул, что «Турецкий поток» не направлен против кого-либо, а демонстрирует умение государств защищать национальные интересы.

В свою очередь, Эрдоган указал на историческую значимость проекта для российско-турецких отношений.

«Турецкий поток» пришел на смену «Южному потоку», реализация которого была приостановлена в декабре 2014 года из-за выхода Болгарии из проекта. Строительство началось только в 2017 году: в 2015-м проект газопровода через Черное море был заморожен после ухудшения отношений между странами из-за уничтожения турецким истребителем российского бомбардировщика в Сирии.

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