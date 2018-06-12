Порошенко понадеялся подключиться к новому газопроводу

Украина приветствует запуск Трансанатолийского газопровода (TANAP). Об этом в своем Twitter написал президент Украины Петр Порошенко.

«Украина сможет получать газ из TANAP через Болгарию и Румынию», — отметил он, добавив, что «теперь целый регион обретет большую безопасность и лучшие энергетические перспективы». «Мы видим в последние годы, что Россия злоупотребляла энергетическими ресурсами — "Северный поток-2" является примером такого давления. TANAP — это энергетическая безопасность, в том числе Европы», — заявил Порошенко.

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«TANAP является не только совершенно новым проектом, но также открывает новые источники поставок газа и вносит их в европейскую энергетическую систему», — резюмировал украинский лидер.

Ранее 12 июня в турецкой провинции Эскишехир состоялось торжественное открытие Трансанатолийского газопровода. TANAP является альтернативой российскому проекту поставки газа в Европу — трубопроводу «Турецкий поток». Трансанатолийский трубопровод — часть Южного газового коридора. Предполагается, что по нему будет поставляться топливо из Каспийского региона через Грузию и Турцию в страны Евросоюза.

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