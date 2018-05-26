Россия выплатит Турции миллиард долларов

Турция получит от России выплаты за счет скидки на природный газ в размере одного миллиарда долларов. Об этом заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

По его словам, Турция и Россия достигли соглашения по скидке на газ, поставленный российской стороной в 2015 и 2016 годах. «По итогам долгих обсуждений было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25 процента на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах. Разница в оплате за эти два года, а именно один миллиард долларов, будет возвращена Турции», — сказал он.

Материалы по теме Кругом враги Европа захотела сесть на азербайджанскую трубу. России придется подвинуться

Эрдоган напомнил, что Турция потребовала у России скидку на природный газ в 2015 году. Москва отказалась удовлетворять это требование. После этого Анкара обратилась в Международный арбитраж.

Трансанатолийский газопровод (TANAP), который является альтернативой российскому проекту «Турецкий поток», будет запущен 12 июня нынешнего года. Первоначальная пропускная способность газопровода TANAP составит 16 миллиардов кубометров в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальной объем — в Европу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!