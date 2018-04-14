Путин и Эрдоган договорились о действиях по Сирии

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ракетные удары США и их союзников по Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, действия группы западных стран грубо нарушают Устав ООН и основополагающие нормы и принципы международного права. Стороны решили активизировать сотрудничество для урегулирования ситуации в Сирии.

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Ранее президент России назвал атаку США, Великобритании и Франции на Сирию актом агрессии. По его словам, в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения — на этот раз в Думе, пригороде Дамаска.

В ночь на 14 апреля по территории Сирии было выпущено более 100 крылатых ракет, которые поразили как военные, так и гражданские объекты. Сведений о погибших не поступало. Сирийцы заявляют, что сбили большинство ракет на подлете к целям.

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