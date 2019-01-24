Названо число пойманных в Москве лидеров и членов ОПГ

Названо число задержанных в Москве лидеров и членов организованных преступных группировок за 2018 год. Об этом в четверг, 24 января, сообщает ТАСС со ссылкой на главу столичной полиции Олега Баранова.

По его словам, за прошлый год столичной полиции удалось пресечь преступную деятельность 1428 участников ОПГ. Количество совершенных ими преступлений увеличилось на 37,5 процента.

Также Баранов отметил, что стражи порядка ликвидировали 17 преступных сообществ. Уголовные дела 108 человек направлены в суд.

11 декабря 2018 года сообщалось, что за тот же период в России было ликвидировано 65 террористов, в том числе 10 главарей бандгрупп. Всего ФСБ пресекла деятельность 37 ячеек, которые готовили теракты в Дагестане, Ингушетии, Чечне, а также в Ставропольском крае.

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