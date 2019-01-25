В НАТО заявили о соблюдении США ракетного договора

В НАТО уверены, что ударные дроны и ракеты-мишени, используемые США, не нарушают Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«Эти вопросы обсуждаются уже несколько лет. Вопрос ударных дронов и ракет-целей, которые используются для проверки защиты от баллистических ракет, — это не нарушение договора», — ответил Столтенберг на вопрос журналиста о спорных военных технологиях США. Он также добавил, что «Россия продолжает поднимать эти вопросы, чтобы отвлечь внимание от реальной проблемы», которой, по его мнению, остаются новые российские ракеты.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что США вольно трактуют обязательства ДРСМД в тех случаях, когда они препятствуют созданию важных для них вооружений, а именно ракет-мишеней Нera, LRALT и MRT. США классифицируют их как разрешенные в рамках договора ракеты класса «земля-воздух», а российская сторона считает, что под видом их испытаний американские специалисты отрабатывают производство и применение ракет запрещенной договором дальности. Также нарушающими условия договора Россия считает разработанные в США ударные беспилотники.

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23 января Россия на брифинге в подмосковном парке «Патриот» показала иностранным военным атташе крылатую ракету наземного базирования 9М729, которая, по версии Вашингтона, нарушает ДРСМД. Сообщалось, что представители США проигнорировали мероприятие.

16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года.

Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров.

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