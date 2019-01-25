Оружие вермахта для возведения храма российской армии показали на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором военные продемонстрировали стрелковое оружие, приготовленное для переплавки в ступени строящегося главного храма Вооруженных сил России. Запись появилась на сайте телеканала в пятницу, 25 января.

На кадрах военнослужащие показали ящики с подлежащим утилизации оружием и рассказали о характеристиках отдельных его образцов. В частности, был продемонстрирован Parabellum P08 с немецкой маркировкой.

Ранее 25 декабря 2018 года стало известно о том, что ступени храма армии только частично сделают из техники вермахта, а музейные экспонаты трогать не будут. На переплавку отправят принадлежащий Минобороны военный лом: сломанные и разбитые танки, машины, самолеты и артиллерийскую технику.

По мнению члена Патриаршего совета по культуре, протоиерея Дмитрия Калинина, подобная инициатива не противоречит религиозным канонам.«Будут какие-то элементы военной техники, чтобы мы, восходя в храм божий, вспоминали победу и поверженного врага», — добавил священнослужитель.

24 декабря прошлого года министр обороны Сергей Шойгу сообщил о том, что ступени строящегося храма армии будут отлиты из трофейной техники вермахта для того, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным.

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