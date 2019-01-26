Чикатило остался в списке выдающихся выпускников российского вуза

Представители компании Google оставили без ответа просьбу Южного федерального университета (ЮФУ) удалить имя серийного убийцы Андрея Чикатило из списка выдающихся студентов Ростовского государственного университета, который демонстрируется по соответствующему запросу в поиске. Об этом в вузе пожаловались ТАСС в субботу, 26 января.

«Мы писали несколько раз. Единственное письмо, которое мы получили от Google, — от интернет-робота о том, что наше письмо принято и будет рассмотрено», — посетовали представители вуза.

Чикатило заочно учился на филологическом факультете Ростовского государственного университета, который был реорганизован в ЮФУ в 2006 году.

В августе 2018 года сообщалось, что поисковик Google выдает фамилию Чикатило в списке выдающихся выпускников наравне с писателем Александром Солженицыным и действующим судьей Конституционного суда России Николаем Бондарем.

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