Застреливший российского бойца ММА в ночном клубе Вампир получил срок

Великоустюгский районный суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве 19-летнего бойца ММА Дениса Раздрогова в ночном клубе. Об этом сообщило издание «Вологда Регион».

Виновным в преступлении признан местный житель Сергей Попов, он получил 12 лет в колонии строгого режима, двое его пособников, Алексей Глазачев и Александр Бучнев, были осуждены на 6,5 и 7 лет соответственно.

Ночью 12 февраля 2017 года нетрезвый Попов по кличке Вампир, сообщает вологодское издание GorodChe, повздорил с Раздроговым, который заступился за сотрудника ночного клуба — администратор не пускал в заведение пьяного посетителя.

Конфликт перерос в драку, после которой Попов решил убить оппонента. Приятели мужчины Глазачев и Бучнев помогли ему в этом, свозив на автомобиле BMW за охотничьим ружьем. Бучнев прихватил пистолет ТТ-СХ.

Вооруженные молодые люди вернулись в ночной клуб. Их сняла камера наружного видеонаблюдения.

Также на видео попал Вампир, стреляющий в фойе ночного заведения в Раздрогова.

Обе записи опубликованы на YouTube.

Охранники и посетители клуба повалили стрелка на пол, стали бить и отобрали у него ружье. Бучнев направил в них пистолет и выстрелил в пол шумовым патроном светозвукового действия. Он потребовал, чтобы Попова отпустили. Затем приятели скрылись.

Раздрогов был ранен в правое бедро. От сильной кровопотери он скончался в больнице.

Он был четырехкратным победителем первенства Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою, двукратным призером России по армейскому рукопашному бою и победителем первенства Архангельской области по ММА.

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