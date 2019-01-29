История дружбы мальчика и медведя-спасителя смутила зоологов

Спасение пропавшего в лесу трехлетнего Кейси Хэтэуэя (Casey Hathaway), о котором стало известно 24 января, подверглось бурному обсуждению среди зоологов. Мальчик заявил, что выжить ему помог дикий медведь, присматривавший за ним два дня, сообщает The Guardian.

Исследователь медведей из университета Монтаны Крис Сервин (Chris Servheen) убежден, что ребенок выдумал сказочную историю, поскольку «дикие медведи не дружат с людьми». «Никогда не встречал подобных случаев, медведи так себя не ведут», — заключил он.

Он также подчеркнул, что «не обвиняет малыша во лжи», а только разъясняет реальные развития событий. По его версии, ребенок увидел «какие-то вещи» в лесу, и у него разыгралось воображение. Возможно, у Хэтэуэя есть домашняя игрушка — плюшевый медведь, предположил Сервин.

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По его словам, животные боятся людей в дикой среде, поэтому единственная причина, по которой медведь приближается к человеку, — последующее нападение. Однако черные медведи на людей не нападают, пояснил исследователь.

Сервин уверен, что медведь не пощадил бы ребенка, думая, что он потерялся и находится в опасности. Вероятнее всего, медведь почуял бы запах Хэтэуэя и постарался бы избежать с ним встречи, заключил он.

«Мы рады, что он нашел себе некое утешение, — сказал шериф Дэвид Макфадьен (David McFadyen) CNN. — Он находился в жутких условиях: в первую ночь температура воздуха упала до минус шести градусов, на следующий день пошел дождь».

Мальчик готовится к осмотру психолога, однако пока правоохранительные органы дают Хэтэуэю время, чтобы прийти в себя.

Трехлетний Кейси Хэтэуэй из американского округа Крейвен, штат Северная Каролина, исчез во вторник, 22 января. Его искали с помощью вертолетов, дронов, кинологов и водолазов. В четверг, 24 января, полиция обнаружила мальчика в лесу на островке в колючем кустарнике. Хэтэуэй отделался парой царапин.

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