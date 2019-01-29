В Москве откроют крупнейший в Европе парфюмерный магазин

На первом этаже московского торгово-развлекательного центра «Авиапарк» появится перый флагманский магазин парфюмерной сети «Л’Этуаль». Об этом сообщил представитель пресс-службы «Авиапарка».

Торговая площадка, оснащенная барбершопами и бьюти-корнерами, откроется в конце мая 2019 года и займет пространство площадью более 2,5 тысячи квадратных метров.

Отмечается, что флагманский «Л’Этуаль» будет стоить компании около 120 миллионов рублей и станет крупнейшим магазином парфюмерии и косметики в Европе. Кроме того, по данным аналитиков агентства Knight Frank, мероприятие позволит бренду вернуться в сегмент класса премиум.

«"Авиапарк" станет первой площадкой, где "Л’Этуаль" сможет полноценно реализовать формат, придуманный в рамках ребрендинга сети», — прокомментировал управляющий директор «Авиапарка» Михаил Свердлов.

«Авиапарк» — торгово-развлекательный центр, расположенный в Москве на Ходынском поле, крупнейший в Европе по общей площади (390 тысяч квадратных метров). Торговая площадь центра — 230 тысяч квадратных метров. В «Авиапарке» работают магазины одежды, обуви, аксессуаров, детских игрушек, спортивного инвентаря и других товаров.

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