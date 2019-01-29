Родители признали способность детей обходить блокировки на порносайтах

В Великобритании каждый пятый родитель уверен, что что их ребенок сможет обойти возрастные ограничения на порносайтах. Об этом со ссылкой на новое социологическое исследование сообщает издание Mirror.

Абсолютное большинство родителей поддержали ограничения на подобных ресурсах, однако многие уверены, что это не сработает, — почти 20 процентов родителей считают, что их дети смогут обойти это препятствие.

«В настоящее время получить доступ к взрослому контенту в сети слишком легко, поэтому введение возрастной проверки является шагом вперед во всем мире», — заявила представитель британского правительства Марго Джеймс (Margot James).

Опросы были проведены из-за введения на порносайтах системы, проверяющей возраст пользователей. Однако, по мнению Джеймс, воспитательные беседы с несовершеннолетними о поведении в интернете нужно проводить в семье.

В исследовании участвовало более двух тысяч родителей, возраст детей которых — от 4 до 16 лет.

Новый механизм проверки возраста заработает для британцев в апреле 2019 года. Посетители эротических сайтов обязаны предоставить доказательства своего совершеннолетия владельцам сервисов: предъявить специальную «карту верификации» (они поступят в продажу в магазинах) или удостоверение личности.

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