Германия затянет выделение миллионов евро блокадникам Ленинграда

Деньги, которые правительство Германии решило выделить для блокадников Ленинграда, не будут выплачиваться индивидуально. Об этом рассказали Deutsche Welle в МИД ФРГ.

Как сообщается, 12 миллионов евро на модернизацию ветеранского госпиталя и создание германо-российского центра встреч в Санкт-Петербурге возьмут в бюджете министерства. При этом переводить их будут не сразу, а по частям. В 2019 году на эти цели пойдет лишь 2 миллиона, остальное будет выделено до 2024-го.

В первую очередь планируется реконструировать отделение реабилитации госпиталя, что пойдет на пользу жертвам блокады, отмечают дипломаты. Начать это делать рассчитывают уже в текущем году. При этом в МИД подчеркнули, что озвученную сумму решили выделить не просто так: чиновники ориентировались на потребности, о которых шла речь во время переговоров с властями Санкт-Петербурга и администрацией госпиталя.

Следить за проектом поручили Обществу международного сотрудничества (GIZ). Оно, в частности, будет смотреть, чтобы все средства использовались по назначению и не попали в руки чиновников-коррупционеров.

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МИД Германии 27 января сообщил о том, что правительство страны выделит 12 миллионов евро. Решение приурочено к памятной дате — 75 лет назад в этот день Ленинград был полностью освобожден советскими войсками от блокады немецким вермахтом.

Ранее журналистка немецкого издания Süddeutsche Zeitung Сильке Бигальке заявила, что годовщина снятия блокады Ленинграда превратилась в России в торжество, хотя это событие необходимо воспринимать как масштабную трагедию. В частности, автор недоумевает, почему в Санкт-Петербурге устраивают военный парад. По ее мнению, мероприятие напоминает «танцы на костях».

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — 872 дня.

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