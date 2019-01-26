В Германии отказались считать героями жертв блокады Ленинграда

В Германии заявили, что годовщина снятия блокады Ленинграда превратилась в России в торжество, хотя это событие необходимо воспринимать как масштабную трагедию. Об этом пишет журналистка Süddeutsche Zeitung Сильке Бигальке (Silke Bigalke).

В частности, автор недоумевает, почему в Санкт-Петербурге устраивают военный парад. По ее мнению, мероприятие напоминает «танцы на костях». «В очередной раз власти отправляют солдат вместо того, чтобы проявить сочувствие, и делают акцент на национальной гордости, а не на памяти», — размышляет она.

По словам журналистки, после разгрома фашистской армии обе стороны предпочитали не упоминать о том, что блокада Ленинграда — геноцид жителей. Вместо этого они представляли жертв героями, мужественно сопротивлявшихся врагам. «О том, что люди едва держались на ногах от голода, ели клей и кошек, а некоторые были наказаны за каннибализм, стало известно только в 90-е годы», — отмечает она.

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Честное освещение блокады советскими властями неизбежно породило бы вопросы о возможностях властей предотвратить катастрофу или о готовности Иосифа Сталина пожертвовать жизнями жителей города.

Бигальке признает, что блокада Ленинграда была чудовищным преступлением вермахта, однако современная героизация жертв ведет в оправданию их смерти. Такая позиция упрощает произошедшее и может быть опасна, считает она. Журналистка напоминает, что выжившие жители и их семьи все чаще поминают жертв трагедии не в день снятия блокады, а в день ее начала, 8 сентября.

Ранее 16 января сообщалось, что депутат Госдумы Ильдар Бикбаев предложил провести акцию, приуроченную к 75-летию освобождения блокадного Ленинграда. Парламентарий планирует раздать жителям Санкт-Петербурга 125-граммовую норму хлеба, приготовленного по рецепту времен изоляции города. Его инициатива подверглась критике.

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