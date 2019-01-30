Власти Сахалина отчитались о готовности к играм «Дети Азии»

Спортивные объекты Южно-Сахалинска полностью готовы к проведению международных игр «Дети Азии», проинформировал врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Об это сообщается на сайте Кремля в среду, 30 января.

«Для проведения игр мы обеспечили полную готовность спортивной инфраструктуры. Будут задействованы шесть основных спортивных объектов, которые отвечают всем современным требованиям», — сказал он.

В свою очередь, заместитель председателя правительства Ольга Голодец рассказала, что ожидается более 1300 участников. «Представлены такие страны, как Япония, Корея, Филиппины, Непал, Таиланд и так далее, то есть очень много азиатских стран», — пояснила она.

Мероприятие состоится с 9 по 16 февраля. Одним из учредителей этих соревнований является Олимпийский комитет Азии, который объединяет 45 стран. Игры «Дети Азии» включают восемь видов спорта: фигурное катание, хоккей, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки и прыжки на лыжах с трамплина.

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