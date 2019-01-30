Всероссийский спортлагерь предложили создать на Дальнем Востоке

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил создать на Дальнем Востоке всероссийский спортивный лагерь. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля в среду, 30 января.

Глава региона отметил, что необходимая спортивная инфраструктура уже создана в Южно-Сахалинске для проведения игр «Дети Азии».

«Это спортивно-туристический и горнолыжный комплекс, комплекс трамплинов, два ледовых дворца, сноуборд-парк и лыжно-биатлонный комплекс. Эти объекты готовы, чтобы встретить спортсменов, судей, тренеров, прочих специалистов из 20 стран мира», — рассказал Лимаренко.

Врио губернатора отметил, что всероссийский спортлагерь мог бы стать местом подготовки спортсменов к важным состязаниям. Соревнования, организованные российской стороной, также могут проводиться на этих объектах, добавил он.

Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Южно-Сахалинске с 8 по 17 февраля.

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