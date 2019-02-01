Правозащитница рассказала об избиении похитителя картины Куинджи

Дениса Чуприкова, похитившего картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, сильно избили при задержании. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила зампред московской наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

«При задержании его очень сильно избили. Я в этом уверена. Я не эксперт и не проводила медицинскую экспертизу. Я просила, чтобы он поднял рубашку, задрал штаны», — рассказала она и подчеркнула, что Чуприков заявил, будто упал, поскользнувшись на снегу. «Может, его "подубасили", чтобы он рассказал, чей это был заказ, например», — добавила правозащитница и предположила, что допрос велся подобным образом.

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По словам Меркачевой, на теле мужчины есть кровоподтеки ,«начиная от лица и заканчивая ногами со всех сторон», но документально зафиксировать повреждения он отказывается. «Чуприков лишь попросил правозащитников передать ему перекись водорода, йод и зеленку», — добавила она.

Уроженец Феодосии Чуприков похитил полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» на глазах посетителей музея 27 января. Он подошел к картине, снял ее со стены, вынул из рамы и скрылся. Свидетели приняли вора за работника музея. Чуприкова задержали в его собственном доме в поселке Заречье (Московская область). На суде, где решался вопрос об аресте подозреваемого, выяснилось, что у него были сообщники. В настоящее время Чуприков находится в СИЗО «Лефортово».

Картину обнаружили в доме похитителя и через несколько дней вернули в галерею, она снова стала частью экспозиции, но теперь висит на другом месте.

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