У похитителя картины Куинджи из Третьяковки нашлись сообщники

У Дениса Чуприкова, похитившего картину Архипа Куинджи из Третьяковки, были сообщники. Об этом во вторник, 29 января, со ссылкой на следователя по делу сообщает РИА Новости.

Такое заявление следователь сделал на заседании Таганского суда Москвы, где решался вопрос об аресте обвиняемого. По данным следствия, еще не все соучастники преступления установлены. Сколько уже установили на данный момент, следователь уточнять не стал.

Материалы по теме «Плохо помню, где был днем. Надо освежить память» Он ловко выкрал из Третьяковки картину на миллион долларов. Но допустил ошибку и попался

По решению суда Чуприков помещен под стражу на два месяца. В суде он отказался признать свою вину и попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Уроженец Феодосии Чуприков похитил полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» на глазах посетителей музея 27 января.

Полицейские задержали подозреваемого в его доме в поселке Заречье (Московская область). Там же была найдена картина.

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