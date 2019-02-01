Русскоговорящих детей отказались принимать в школу в Якутстке

Русскоговорящие жители нового 203-го микрорайона Якутска оказались отрезаны от доступного образования, потому что рядом с их домами есть только национальная школа «Айыы Кыhата», чей директор отказывается открывать классы с преподаванием на русском языке для детей, которые не знают якутский, и говорит, что мест нет, пишет News.Ykt.Ru.

Живущие в микрорайоне школьники либо ездят в другие школы, либо ходят в филиал школы №33, который находится на втором этаже одного из корпусов, над магазином и аптеками. Отец одного из учащихся пожаловался в прокуратуру, и теперь филиал могут закрыть за несоответствие помещения правилам безопасности.

Администрацию школы «Айыы Кыhата» поддерживают и некоторые родители. В феврале они запланировали митинг в поддержку обучения на родном языке. «Нарушаются конституционные права детей на обучение и воспитание на родном языке», – сказал изданию представитель родительского комитета школы «Айыы Кыhата» Владимир Ю. – «Мы против, поскольку это противоречит концепции обучения в "Айыы Кыhата". Дети поступали именно в национальную школу. И сейчас такая ситуация: без ведома родителей может в корне измениться программа обучения и воспитания».

Родителям русскоговорящих детей предложили подождать два года, пока в районе не построят еще одну школу. По словам одной из местных жительниц, изначально планировалось, что «Айыы Кыhата» будет находиться в другом квартале, но в итоге четыре года назад школе подарили здание, «куда должны были ходить дети из 203 микрорайона».

Начальник управления образования Якутска Алексей Семенов сообщил изданию, что «выход из ситуации будет найден» и детей распределят по другим школам города. По его словам, к 28 января в школу «Айыы Кыhата» поступило 211 заявлений о переводе учеников; 47 из них отклонили, 164 будут рассмотрены. Он отметил, что заявлений намного больше, чем ожидалось, и мест на всех не хватает.

Региональные власти отрицают, что в районе есть проблема со школами. Так, пресс-секретарь мэра Якутска Сарданы Авксентьевой Роман Мандзяк сказал радиостанции «Говорит Москва», что «такого не может быть». Он пообещал, что хоть «Айыы Кыhата» и создавалась как национальная, «но детей русскоязычных, конечно, будут принимать».

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