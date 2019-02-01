Россия
 
Последние новости
Россия за свой счет отправит президента Молдавии домой
Арестован новый фигурант дела Арашуковых
Слониха убила погонщика у храма
Российским банкам предсказали перегрев
В Дагестане непутевые коровы пришли пастись в аэропорт
Недовольная шутками Галкина Ахеджакова обвинила его в раздувании скандала
Россиянина лишат золота Олимпиады за допинг
США дали России последний шанс
Россиян лишат одного из крупнейших в мире сайтов с витаминами
«Потерянный флот Гитлера» на дне Черного моря сняли на видео
Новости партнеров

Русскоговорящих детей отказались принимать в школу в Якутстке

Перейти в «Мою Ленту»

Русскоговорящие жители нового 203-го микрорайона Якутска оказались отрезаны от доступного образования, потому что рядом с их домами есть только национальная школа «Айыы Кыhата», чей директор отказывается открывать классы с преподаванием на русском языке для детей, которые не знают якутский, и говорит, что мест нет, пишет News.Ykt.Ru.

Живущие в микрорайоне школьники либо ездят в другие школы, либо ходят в филиал школы №33, который находится на втором этаже одного из корпусов, над магазином и аптеками. Отец одного из учащихся пожаловался в прокуратуру, и теперь филиал могут закрыть за несоответствие помещения правилам безопасности.

Администрацию школы «Айыы Кыhата» поддерживают и некоторые родители. В феврале они запланировали митинг в поддержку обучения на родном языке. «Нарушаются конституционные права детей на обучение и воспитание на родном языке», – сказал изданию представитель родительского комитета школы «Айыы Кыhата» Владимир Ю. – «Мы против, поскольку это противоречит концепции обучения в "Айыы Кыhата". Дети поступали именно в национальную школу. И сейчас такая ситуация: без ведома родителей может в корне измениться программа обучения и воспитания».

Родителям русскоговорящих детей предложили подождать два года, пока в районе не построят еще одну школу. По словам одной из местных жительниц, изначально планировалось, что «Айыы Кыhата» будет находиться в другом квартале, но в итоге четыре года назад школе подарили здание, «куда должны были ходить дети из 203 микрорайона».

Начальник управления образования Якутска Алексей Семенов сообщил изданию, что «выход из ситуации будет найден» и детей распределят по другим школам города. По его словам, к 28 января в школу «Айыы Кыhата» поступило 211 заявлений о переводе учеников; 47 из них отклонили, 164 будут рассмотрены. Он отметил, что заявлений намного больше, чем ожидалось, и мест на всех не хватает.

Региональные власти отрицают, что в районе есть проблема со школами. Так, пресс-секретарь мэра Якутска Сарданы Авксентьевой Роман Мандзяк сказал радиостанции «Говорит Москва», что «такого не может быть». Он пообещал, что хоть «Айыы Кыhата» и создавалась как национальная, «но детей русскоязычных, конечно, будут принимать».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жители 203 микрорайона: «Нашим детям негде учиться»
В Якутске опровергли информацию об отказе одной из школ принимать русскоязычных детей
Власти объяснили урок криминальных авторитетов в российской школе
Другие материалы рубрики
Россия00:0329 января

«Яйца ущемляют ваши права»

Россиян годами обманывают в магазинах, чтобы остановить рост цен на продукты
10:32Сегодня

В России увеличили выплаты инвалидам, ветеранам и героям

20:5931 января

В Госдуме создали группу по выводу абортов из системы ОМС

14:26Сегодня

Штрафы за неявку в военкомат решили увеличить в десять раз

Россия00:0331 января

«У людей где-то глубоко сидит страх»

Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
14:42Сегодня

Россиянка боялась получать паспорт до 63 лет

13:49Сегодня

Кремль высказался о бедах «Газпрома»

14:08Сегодня

В попытке зеков обелить свое имя нашли угрозу для общества

Россия00:0318 января

«Я сто раз завязывал, и толку не было»

Почему россияне пьют, бросают и снова пьют
10:4131 января

В России упразднили военные кафедры

13:22Сегодня

Песков ответил на вопрос о «золотой сделке» с Венесуэлой

13:51Сегодня

Правозащитница рассказала об избиении похитителя картины Куинджи

Россия
Как изменится жизнь россиян с февраля
Лекарства для неизлечимо больных, новый штраф за скорость и устойчивый интернет
«Яйца ущемляют ваши права»
Россиян годами обманывают в магазинах, чтобы остановить рост цен на продукты
«У людей где-то глубоко сидит страх»
Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
Дорога жизни
Она спасла от смерти сотни тысяч людей в блокадном Ленинграде
Штрафы за неявку в военкомат решили увеличить в десять раз
Россиянка боялась получать паспорт до 63 лет
Кремль высказался о бедах «Газпрома»
Все материалы
Мир
Судьба генерала
Этот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
В НАТО признали нарушение Россией ракетного договора
России пообещали военный ответ за несоблюдение ракетного договора
США захотели прекрасных отношений с Россией
Скрутившие террориста американцы стали французами
США объявили о приостановке обязательств по ракетному договору
Черные и забитые
Расизм, нацисты и бандитский разгул: как живут американские тюрьмы
Все материалы
Бывший СССР
Поросячья угроза
В Грузии вспышка свиного гриппа. В аптеках заканчиваются лекарства, но туристам все равно
На Украине предложили частично легализовать марихуану
Шариат в движении
Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Назарбаев повторил трюк Ельцина
Туркменских преподавателей оставят без зарплат
Украинский министр съел торт в виде развалин Кремля
Все материалы
Экономика
Рано повзрослели
В США и Китае все больше молодых миллионеров. Будет ли такое в России?
Эксперт рассказал о европейской практике отмены авиарейсов
Российским банкам предсказали перегрев
Зарплаты россиян выросли вопреки доходам
Назван самый подешевевший товар
Россия вывела из США миллиарды долларов
Россиян избавили от паленых «Ессентуков»
Все материалы
Силовые структуры
Рауф Арашуков«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Сенатора с Кавказа обвиняют в убийствах и бандитизме. Его отец мог похитить миллиарды
Сенатора с Кавказа задержали на заседании
Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Устроившие теракт в метро Петербурга экстремисты готовили еще один взрыв
Осужден причастный к гибели российских солдат член банды Басаева
Боевиков ИГ осудили за подготовку терактов в Москве
Бывшая подруга Овечкина на Mercedes протаранила две машины и скрылась
Все материалы
Наука и техника
Тайна из грязи
Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
На прогиб
Xiaomi, Samsung, Motorola и даже Apple. Кто и зачем пытается сделать гнущийся телефон
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
Поставщику вермахта запретили помогать Украине создавать оружие против России
Найден новый способ избежать ранней смерти
Объяснена неожиданная польза падений астероидов на Землю
Все материалы
Спорт
Без царя во главе
«Монако» опустился на самое дно. Кто спасет клуб Головина?
Лыжников захотели оградить от «бесконечных интервью» Губерниева
Американец захотел боя с Нурмагомедовым и вспомнил о холодной войне
Лишенный золота Игр в Сочи Зубков раскритиковал министра спорта России
Бойца UFC заподозрили в причастности к ОПГ
Федор Емельяненко и Райан БэйдерФедорино горе
Американец уложил Емельяненко первым же ударом. Бой продлился 34 секунды
Глава UFC назвал условия второго боя Макгрегора и Нурмагомедова
Все материалы
Культура
Своих никогда не бросаем
Вся правда о войне в Афганистане. Премьера трейлера «Братства» Павла Лунгина
Бог не умер, он в депрессии
Секс-зависимость, супергерои-инвалиды и ангелы-лузеры — главные сериалы месяца
«Родители ходили голые и танцевали, а я изучал Писание»
Может ли литература иронизировать над чувствами верующих
Из-за Безрукова на Украине запретили книгу Довлатова
Недовольная шутками Галкина Ахеджакова обвинила его в раздувании скандала
Актриса сериала «Друзья» раскрыла секрет своего жуткого хохота
Британский комик Джереми Харди умер в 57 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это никогда не исчезнет»
Токсичным людям в интернете объявили войну. Почему ее невозможно выиграть
Другая жизнь
Успешные журналисты отказываются от славы и денег. И становятся только счастливее
«Для молодых мы — пожилые лузеры»
Они сделали все, чтобы юмор в России был смешным. И все это время оставались в тени
Рекордные морозы научили американцев замораживать штаны
В репортаж о Терезе Мэй закрались истребители времен Второй мировой
Культовую советскую группу приняли за Путина и Мадуро
В смертоносных аномальных морозах в США нашли «российский след»
Все материалы
Ценности
Слава Америки
В чем сила самых влиятельных и властных женщин США
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
Кошерная роскошь
Миллиарды шекелей, продажа органов и коррупция. Скандальная жизнь раввинов США и Израиля
Тучная родственница сестер Хадид показала снимки в белье
Вульгарность Меган Маркл на школьном снимке насмешила фанатов
Ариана Гранде хотела исправить нелепую ошибку в татуировке и снова опозорилась
Дети российского бизнесмена сделали «ковер» из отцовских денег
Все материалы
Путешествия
Загнивающий мир
Он заснял самые необычные кладбища заброшенной техники России и мира
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вечерняя стрельба — обыденное явление»
Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине
Российский хостел стал одним из лучших в мире
В Дагестане непутевые коровы пришли пастись в аэропорт
Полюбившие секс на пляже туристы испортили остров
Найден самый дорогой отель России
Все материалы
Из жизни
«Некоторые сходят с ума»
Матери калечат маленьких девочек из-за внимания мужчин. Их клеймят и заставляют толстеть
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«В американках удивительное — любовь к своим формам»
История россиянки о жизни в США
Студент пошел в гости к однокурснику и попал в странную комнату
Ребенок неудачно запустил фейерверк и взорвал канализацию
Увлеченный поисками интернета геймер свалился с балкона и умер
Ноги мужчины раздуло в разы после укуса комара
Все материалы
Бегство французов из России
Французские автомобили, которых нам не хватает в России
Точка доступа
Насколько крутым оказался премиальный «кореец» — итоги длительного теста Genesis G70
У вас что-то горит!
Как заработать на редком Porsche, а потом потерять его в горящей фуре русских дальнобойщиков
«Бэха Семерка»
Как росли ноздри BMW седьмой серии — эволюция флагманского седана баварской марки
Дорожный просвет Kia Rio X-Line увеличили почти до 20 сантиметров
Honda покрыла золотом спорткары, мотоциклы и газонокосилку
В России Toyota и Lexus отправят на сервис 84 тысячи автомобилей
Все материалы
Дом
Пока русских нет
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
Встать у порога
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Спустились с небес
Россияне не хотят жить в высотках. Но застройщиков это не волнует
Оскандалившийся петербургский ЗАГС выставили на продажу
Названы любимые страны россиян для покупки недвижимости
Каждый десятый россиянин купит жилье в 2019 году
Дворец в Крыму попытались продать в интернете за миллиард рублей
Все материалы