Лже-аудитора Евгения Сивкова арестовали по подозрению в мошенничестве

Тверской районный суд Москвы вынес постановление о заключении под стражу Евгения Сивкова, который организовывал коммерческие семинары, где рассказывал о незаконных схемах уклонения от уплаты налогов. Об этом говорится в постановлении суда.

Отмечается, что суд при вынесении решения об избрании меры пресечения принял во внимание тяжесть преступления, в котором обвиняется Евгений Сивков.

По адресу регистрации он не проживает, а на момент задержания у него были обнаружены загранпаспорт и билеты за границу.

В постановлении суда отмечено, что Сивков может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на потерпевших и свидетелей, скрыть доказательства и помешать расследованию.

Уголовное дело, которое расследует Главное следственное управление ГУ МВД Москвы, было возбуждено 4 июля 2018 года в отношении неустановленного лица по признакам части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). С этим делом связано еще одно — в отношении Евгения Сивкова и неустановленных лиц, возбужденное 23 декабря 2018 года по части 4 статьи 159 УК РФ.

Евгений Сивков позиционировал себя как финансового специалиста и аудитора, обманывая граждан.

23 марта 2018 года его исключили из членов саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» за несоблюдение профессиональной этики и нарушение законодательства. В апреле Хамовнический суд Москвы включил сайты с размещенной Сивковым информацией в черный список Роскомнадзора. А в мае Арбитражный суд Москвы запретил ему заниматься предпринимательской деятельностью, работать на госслужбе и возглавлять коммерческие структуры на протяжении двух лет.

