Российские полицейские сбросили пенсионера со скамейки и попали на видео

Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан" / YouTube

В соцсетях появилось видео, на кадрах которого двое полицейских скидывают пожилого мужчину со скамейки с криками «На улицу пойдешь мерзнуть!», при этом у пенсионера выскальзывает трость. Запись в понедельник, 4 февраля, публикует «Говорит Москва».

Как уточняется, инцидент произошел в селе Раевское (Альшеевский район Башкирии). В региональном МВД сообщили РИА Новости, что в отношении полицейских начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!