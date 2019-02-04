В Самарской области начали сортировать отходы

В Новокуйбышевске Самарской области запустили станцию по сортировке мусора, часть которого пойдет на вторсырье. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает «ФедералПресс».

Станция оснащена тремя конвейерами — одним цепным и двумя ленточными. Они позволят обрабатывать до 20 тонн твердых бытовых отходов (ТБО) в час и до 250 тысяч тонн в год.

Подобное предприятие в Новокуйбышевске — одно из первых в регионе, построенных в рамках «мусорной» реформы. Также в области продолжат сокращать число мусорных полигонов. Сейчас их 15, некоторые из них закроют уже в этом году.

Ежедневно в Самарской области прибавляется пять тысяч тонн отходов, а в год — около 1,8 миллиона тонн. Сейчас на сортировку отправляют менее 30 процентов мусора, а утилизируется 3,8 процента.

Предполагается, что сортировать будут все отходы, количество утилизированного мусора также вырастет.

Ранее сообщалось, что к 2020 году внедрить систему раздельного сбора мусора планируется во всех районах Республики Мордовия. Сейчас она широко практикуется в региональном центре. На сегодняшний день практически на всех площадках возле многоквартирных домов установлены специальные евроконтейнеры для сортировки отходов. Всего их около 850.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!