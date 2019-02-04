Индиец подаст в суд на мать и отца за свое рождение

Житель Индии собирается подать в суд на родителей за то, что те произвели его на свет, не спросив его согласия. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Рафаэль Самуэль (Raphael Samuel) из города Мумбаи заявил, что входит в движение антинаталистов. 27-летний мужчина и его единомышленники считают, что детей в мире ждет только страдание, поэтому людям не стоит размножаться. Самуэль сравнивает рождение и воспитание детей с «похищением и рабством».

При этом мужчина называет свои отношения с родителями «хорошими». «Я люблю родителей, мы отлично ладим, но они родили меня ради своего удовольствия. У меня была отличная жизнь, но я не понимаю, зачем тратить жизнь на школьную канитель и карьеру, особенно если не просил о существовании», — размышляет он.

Самуэль ведет собственное сообщество в Facebook, где делится своими идеями с сотнями подписчиков. Он называет родителей лицемерами и публикует картинки с надписями вроде «Если родители и правда знают, что нужно детям, то зачем тогда они их рожали?» или «Разве насильное помещение человека в этот мир, а затем принуждение его работать — это не похищение и рабство?».

Другой активист антинатализма Пратима Наик (Pratima Naik) считает, что рожать детей эгоистично, так как на Земле и так не хватает ресурсов на уже живущих людей: «Разве мы должны увеличивать число детей в этом мире и ускорять процессы природной и социальной деградации? Мы люди, решившие не размножаться, индийские чайлдфри». Наик утверждает, что его убеждения разделяют все больше и больше людей.

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