Россиянки поклялись стать чайлдфри ради покоя чиновников

В Улан-Удэ матери, не сумевшие устроить своих детей в детсады, записали видеообращение к чиновникам. Запись опубликована на YouTube.

Женщины поклялись не рожать детей с января по май, чтобы не доставлять хлопот комитету образования, и ходить с малышами на работу, чтобы пополнять городскую казну. Они также пообещали сесть на безбелковую диету и записать детей в частные детские сады.

В апреле сообщалось, что начальник японского детсада объявил выговор своей сотруднице и заставил ее извиняться за беременность, наступившую раньше установленной очереди.

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