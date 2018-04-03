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Японку заставили извиниться за беременность вне очереди

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В Японии начальник объявил выговор и заставил сотрудницу извиниться за то, что она забеременела раньше положенной очереди. Об этом сообщает газета Mainichi Shimbun.

Как пишет издание, воспитательницу одного из частных детских садов на севере страны обвинили в эгоизме из-за того, что ее беременность не совпала с графиком, который разработало начальство. По правилам заведения, женщины могли беременеть в соответствии со своим служебным положением: сначала старшие сотрудницы, затем — младшие.

О случившемся в газету написал муж девушки, имя которой не называется. Он сообщил, что они вместе с женой принесли официальные извинения руководству детского сада, однако с тех пор на его супругу оказывали давление и обвиняли в том, что она пренебрежительно относится к интересам заведения.

«Я уважаю то, как моя жена относится к своей работе и поддерживаю ее. Но то, как относятся к тем, кто ухаживает за детьми, свидетельствует об отсталости страны», — добавил он.

Многие из тех, кто узнал о произошедшем, осудили такое отношение к воспитательнице и назвали произошедшее нарушением прав человека. В Японии распространена дискриминация по половому признаку на рабочем месте. По данным всемирного экономического форума страна находится на 114-м месте в рейтинге гендерного равенства (из 144-х).

Давление, с которым женщины сталкиваются на работе после беременности, — матахара — одна из главных проблем современного японского общества, пишет издание. По данным опроса 2015 года, половина работающих женщин в стране сталкивались со сложностями на службе, связанными с беременностью. При этом одна из пяти женщин была в связи с этим уволена.

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