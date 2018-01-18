Японцев настоятельно попросили не стареть

Япония должна стремиться к тому, чтобы стать «нестареющим обществом». Об этом говорится в новом законопроекте о пересмотре политики государства в отношении пожилых людей, сообщает Japan Times в четверг, 18 января.

Документ также предусматривает возможность подданных выходить на пенсию после 70 лет. При этом власти надеются, что люди продолжат быть частью рабочей силы после ухода на покой.

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Сейчас японцы могут перестать работать в любой момент с 60 до 70 лет. Чем позже человек завершает трудовую деятельность, тем выше его ежемесячные выплаты.

«Если подданные смогут откладывать выход на пенсию и получать в дальнейшем больше денег, это даст им чувство уверенности в том, что можно жить дольше», — прокомментировал законопроект профессор университета Кейо Ёсикадзу Кэндзё.

Старение населения — серьезная проблема для Японии. В 2013 году число жителей страны в возрасте от 65 лет составляло 25,1 процент.

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